Władze Delhi w Indiach zaostrzyły działania przeciw zanieczyszczeniu powietrza spowodowanemu zimowym smogiem. Od 1 listopada w mieście podwojono opłaty za parkowanie samochodów i wprowadzono mechanizmy pracy zdalnej dla instytucji państwowych oraz biur sektora prywatnego, aby ograniczyć emisje transportowe, informuje Channel NewsAsia.

Ograniczenia dla transportu i budownictwa

Do stolicy zakazano również wjazdu pojazdom, które nie spełniają ustalonych norm emisji. Ze skutkiem natychmiastowym weszło w życie ograniczenie dotyczące prac rozbiórkowych i zewnętrznych prac budowlanych powodujących powstawanie pyłu.

Biuro głównej minister Delhi Rekhy Gupty poinformowało, że zimowy plan działania przewiduje surowszą kontrolę zanieczyszczeń, silniejsze egzekwowanie ograniczeń i całodobowy monitoring. W poprzednim miesiącu władze miejskie zakazały już spalania śmieci i ograniczyły działalność stoisk z żywnością wykorzystujących węgiel lub drewno opałowe.

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Główne źródła zanieczyszczeń

Co roku od listopada do stycznia Delhi spowija smog, ponieważ niższe temperatury zatrzymują zanieczyszczenia blisko powierzchni. Wśród głównych źródeł wymienia się emisje samochodowe, elektrownie węglowe, przemysł, pył budowlany oraz spalanie resztek roślinnych w sąsiednich stanach.

Według indyjskiego Ministerstwa Środowiska transport odpowiada za około 23% zimowych zanieczyszczeń w Delhi, a spalanie biomasy, w tym ścierniska na polach, za 20%. Na przemysł, w tym elektrownie węglowe, przypada około 9%.

1 listopada stężenie drobnego pyłu PM2.5 wyniosło 201 mikrogramów na metr sześcienny — ponad 13 razy więcej niż zalecany przez WHO dobowy poziom. W 2025 roku poziom zanieczyszczenia osiągnął 846 mikrogramów na metr sześcienny. Publikacja zauważa, że do obecnego spadku poziomu zanieczyszczeń mogły przyczynić się okresowe opady deszczu w ostatnich dniach.

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