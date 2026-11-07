Od stycznia do października 2026 roku w dziewięciu krajach Afryki potwierdzono 67 przypadków żółtej febry, a 18 osób zmarło. Poinformował o tym Premium Times Nigeria, powołując się na Światową Organizację Zdrowia.

Przypadki odnotowano w Burkina Faso, Kamerunie, Republice Środkowoafrykańskiej, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Ghanie, Gwinei, Liberii, Nigerii i Togo. Dane odzwierciedlają informacje dostępne na 12 października. WHO poinformowała, że transmisja wirusa nadal trwa w Regionie Afrykańskim, a niedawne ogniska są najbardziej skoncentrowane w częściach Afryki Zachodniej, w tym w pobliżu granic międzynarodowych.

Najwięcej przypadków na Wybrzeżu Kości Słoniowej

Największą liczbę potwierdzonych zakażeń zarejestrowano na Wybrzeżu Kości Słoniowej — 30 przypadków i 10 zgonów. W Burkina Faso wykryto 15 przypadków, trzy osoby zmarły. Kamerun zgłosił dziewięć przypadków i jeden zgon.

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W Nigerii potwierdzono cztery przypadki, z których jeden zakończył się śmiercią. W Ghanie również wykryto cztery przypadki, ale odnotowano trzy zgony. Liberia zgłosiła jeden przypadek potwierdzony laboratoryjnie, Republika Środkowoafrykańska — dwa, a Gwinea i Togo — po jednym. Wśród potwierdzonych przypadków w Republice Środkowoafrykańskiej, Gwinei i Togo nie było zgonów.

Ocena ryzyka i szczepienia

27 października WHO oceniła ogólne ryzyko dla zdrowia publicznego w Regionie Afrykańskim jako umiarkowane, jednocześnie określając ryzyko globalne jako niskie. Organizacja uważa, że dalsza transmisja zakażenia i nowe przypadki są prawdopodobne z powodu luk w szczepieniach, problemów z nadzorem epidemiologicznym i badaniami laboratoryjnymi, niedoboru zasobów oraz utrudnionego dostępu do niektórych społeczności.

Wśród czynników rozprzestrzeniania się WHO wymieniła częste przemieszczanie się przez granice, nierównomierny poziom wyszczepienia oraz warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się komarów będących wektorami. Organizacja podkreśliła, że szczepienie jest najskuteczniejszą metodą profilaktyki: jedna dawka zapewnia ochronę na całe życie.

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