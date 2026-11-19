Badanie z udziałem dzieci ze Stanów Zjednoczonych i kanadyjskiej prowincji Ontario powiązało wyższą skumulowaną dawkę promieniowania jonizującego z badań obrazowych wykonywanych w dzieciństwie z większym ryzykiem guzów mózgu. Badanie prowadzili naukowcy z University of California, Davis, oraz University of California, San Francisco, informuje News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie JAMA.

Autorzy przeanalizowali elektroniczną dokumentację medyczną ponad 3,7 mln dzieci. Uczestników obserwowano od urodzenia średnio przez 12,3 roku, oceniając skumulowaną dawkę promieniowania dla mózgu ze wszystkich rodzajów badań obrazowych wykorzystujących promieniowanie jonizujące.

Wyniki badania

W okresie obserwacji w grupie zdiagnozowano 1536 guzów mózgu. Większość przypadków — 64,5% — wykryto w wieku od 2 do 10 lat, a 82,5% guzów sklasyfikowano jako agresywne. Ryzyko rosło wraz ze wzrostem skumulowanej dawki promieniowania, przy czym związek był silniejszy w przypadku guzów agresywnych.

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Dawka odpowiadająca jednemu badaniu tomografii komputerowej głowy wiązała się z 1,8-krotnym wzrostem ryzyka guza mózgu. Według obliczeń autorów odpowiada to około ośmiu dodatkowym przypadkom na 10 tys. dzieci do 21. roku życia albo jednemu dodatkowemu przypadkowi na 1266 badań TK głowy.

Uzasadnienie badań

W okresie obserwacji jedno badanie TK głowy przeszło 4,3% dzieci, dwa — 0,9%, a trzy lub więcej — 0,4%. Naukowcy oszacowali również, że 10,1% guzów mózgu u dzieci i nastolatków może być związanych z narażeniem na promieniowanie podczas badań obrazowych.

Jednocześnie autorzy podkreślili, że bezwzględne ryzyko pozostaje niewielkie, a medycznie konieczne badania mogą ratować życie. Wezwali do uzasadniania każdego badania wykorzystującego promieniowanie jonizujące oraz stosowania najniższej dawki, która pozwala uzyskać informacje potrzebne do leczenia. Szczególną uwagę należy, ich zdaniem, zwrócić na TK głowy, która dostarcza mózgowi znacznie wyższą dawkę promieniowania niż większość innych rodzajów obrazowania.

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