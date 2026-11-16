Na międzynarodowym lotnisku Punta Cana w Republice Dominikany zatrzymano dwóch obywateli Izraela, w których walizkach znaleziono 16 pakunków z substancją prawdopodobnie będącą kokainą. Do zatrzymania doszło, gdy przygotowywali się do lotu rejsowym samolotem do Frankfurtu w Niemczech, informuje Jerusalem Post, powołując się na Krajową Dyrekcję Kontroli Narkotyków Republiki Dominikany.

Pakunki znaleziono w podwójnych ściankach walizek

Podejrzenia pracowników ochrony wzbudziły obrazy uzyskane podczas prześwietlenia bagażu. Następnie do kontroli zaangażowano prokuratora. W pierwszej walizce funkcjonariusze znaleźli siedem pakunków, a w drugiej — dziewięć.

Według lokalnych doniesień obaj zatrzymani mają po 38 lat. Pakunki były owinięte taśmą klejącą i zapakowane w plastikowe torby. Ukryto je w specjalnie przygotowanych schowkach z podwójnymi ściankami walizek.

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Substancję skierowano do ekspertyzy

W wspólnej operacji uczestniczyli pracownicy Krajowej Dyrekcji Kontroli Narkotyków, służb bezpieczeństwa lotniska i lotnictwa cywilnego oraz celnicy. Zatrzymanym skonfiskowano także trzy telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny, waluty obce, paszporty i dokumenty osobiste.

Zatrzymani zostali przekazani prokuratorom prowincji La Altagracia, którzy mogą wystąpić o środki zapobiegawcze w związku z podejrzeniem naruszenia dominikańskiego prawa narkotykowego. Zabezpieczone pakunki skierowano do Krajowego Instytutu Nauk Sądowych, aby ustalić dokładny skład substancji i jej wagę. Organy ścigania sprawdzają również, czy zatrzymani mogli należeć do międzynarodowej siatki, która według śledczych rekrutuje obywateli Izraela do przewożenia narkotyków do Europy.

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