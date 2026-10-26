W nadmorskim mieście Dongara w Australii Zachodniej odbył się specjalny dzień przygotowania na pożary dla kobiet pod nazwą „her safety, her plan”. Inicjatywę zapoczątkowała kosmetolożka Gemma Woodmore po tym, jak podczas pożaru buszu dzwoniły i pisały do niej przyjaciółki, które nie wiedziały, jak postępować. Poinformował o tym ABC News.

Dongara znajduje się 350 kilometrów na północ od Perth. W ostatnich latach w okolicy miasta wielokrotnie wybuchały pożary, dla których ogłaszano ostrzeżenia najwyższego poziomu Emergency Warning. Woodmore powiedziała, że pomagała ewakuować kilka znajomych: część z nich nie miała partnerów, a partnerzy innych pracowali daleko od domu lub gasili pożar.

Przygotowanie do ewakuacji

Według Woodmore dziedzina bezpieczeństwa pożarowego jest często zdominowana przez mężczyzn, dlatego kobiety mogą nie decydować się na udział w branżowych spotkaniach i nie otrzymywać ważnych porad. Następnie sama dołączyła do ochotniczej straży pożarnej.

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Uczestniczka szkolenia Freya Smith zaznaczyła, że uświadomiła sobie potrzebę posiadania planu działania w 2024 roku, gdy pożar zbliżył się na około 300 metrów do jej domu. Wówczas przebywała z rodziną w innym stanie, a jej majątkiem i końmi opiekowała się znajoma. Udało jej się przewieźć zwierzęta w bezpieczne miejsce.

Plan i niezbędne rzeczy

Menedżer lokalnych służb ratunkowych Mick Anthony, który pomagał organizować wydarzenie, poinformował, że program obejmował przygotowanie domu, planowanie ewakuacji oraz praktyczne szkolenie z używania gaśnicy. Podkreślił, że ludzie często mają ogólny plan, ale nie przemyślają szczegółów, które stają się kluczowe w stresującej sytuacji.

Anthony poradził, aby z wyprzedzeniem wyznaczyć trasy wyjazdu, bezpieczne miejsce spotkania dla rodziny oraz przygotować zestaw awaryjny. Zalecił także zabranie dokumentów podczas ewakuacji lub przechowywanie ich cyfrowych kopii. Według niego taka wiedza może być przydatna nie tylko podczas pożarów, ale także w przypadku cyklonów, powodzi lub silnych burz.

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