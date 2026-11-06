W Dosze, stolicy Kataru, otwarto wystawę architektoniczną Beyti Beytak – My Home Is Your Home, wśród której eksponatów znajduje się bambusowe centrum społecznościowe zaprojektowane przez pakistańską architektkę Yasmeen Lari w 2024 roku. Ekspozycja mieści się w pałacu Fahada bin Alego i potrwa do 29 maja 2027 roku.

Jak informuje The Express Tribune, wystawę zorganizowało przyszłe muzeum Art Mill, a zaprezentowało ją Qatar Museums. W projekcie uczestniczy ponad 40 architektów i pracowni architektonicznych z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji Południowej.

Bambusowe centrum społecznościowe

Praca Lari pokazuje, jak dostępne lokalnie materiały i tradycyjne metody budowlane mogą być wykorzystywane na potrzeby społeczności dotkniętych klęskami żywiołowymi. Konstrukcję opracowano na podstawie technologii Heritage Foundation of Pakistan, organizacji współzałożonej przez Lari w 1980 roku. Fundacja urządzała schronienia i osiedla dla osób dotkniętych niszczycielskim trzęsieniem ziemi i powtarzającymi się powodziami w Pakistanie.

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Centrum ma werandę biegnącą wokół całego obwodu oraz kopułę z wodoodpornym dachem z liści palmowych. Instalacja prezentuje różne sposoby wykorzystania bambusa w konstrukcjach, a także humanitarny, społeczny, kulturowy i architektoniczny model rozwoju reprezentowany przez Lari.

Architektura dla społeczności

Współkurator wystawy, architekt i kurator Art Mill Museum Aurélien Lemonnier, powiedział Arab News, że uważa pracę Lari za bezpośrednią kontynuację dziedzictwa egipskiego architekta Hassana Fathy’ego. Według niego, podobnie jak Fathy, pomaga ona biednym ludziom samodzielnie budować swoją przyszłość.

Ekspozycja łączy rysunki, fotografie, makiety, filmy i materiały archiwalne dotyczące trzech pokoleń architektów, którzy wywarli wpływ na region MENASA. Składa się z siedmiu części poświęconych między innymi centrom społecznościowym, mieszkaniom w miastach, meczetom, muzeom, ogrodom i ponownemu przemyśleniu tradycyjnych oaz. Po raz pierwszy Qatar Museums i Art Mill Museum udostępniły także zwiedzającym pałac Fahada bin Alego.

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