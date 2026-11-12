Randomizowane badanie z udziałem 80 biegaczy amatorów wykazało, że masaż lodem, masaż perkusyjny oraz połączenie tych metod stosowane przez 72 godziny wiązały się z lepszą regeneracją mięśni łydek po wysiłku niż bierny odpoczynek. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Scientific Reports informuje News-Medical.

Jak przeprowadzono eksperyment

Uczestników w wieku od 18 do 40 lat równo podzielono na cztery grupy: masażu lodem, masażu perkusyjnego, metody łączonej oraz biernej regeneracji. Wszyscy wykonali pięć serii po 15 wspięć na palce w suwnicy Smitha z obciążeniem wynoszącym około 70% masy ciała i powolną fazą opuszczania.

Aktywne procedury rozpoczynano natychmiast po ćwiczeniu i prowadzono dwa razy dziennie przez trzy doby, łącznie przez siedem sesji. Badacze oceniali wskaźnik siły reaktywnej, bolesność mięśni, sztywność przyśrodkowej i bocznej głowy mięśnia łydki oraz ścięgna Achillesa, aktywność dehydrogenazy mleczanowej, subiektywne obciążenie i odczucie regeneracji.

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Wyniki po trzech dobach

Największy wzrost wskaźnika siły reaktywnej odnotowano w grupie regeneracji łączonej — o 0,62 m/s. W grupach masażu lodem i masażu perkusyjnego wskaźnik wzrósł odpowiednio o 0,52 i 0,49 m/s, natomiast przy biernym odpoczynku — o 0,38 m/s. Przewaga metody łączonej nad pojedynczymi procedurami opierała się na porównaniach eksploracyjnych, a nie podstawowych.

Bolesność mięśni po 72 godzinach była niższa we wszystkich grupach aktywnej regeneracji. Jej wyniki wynosiły 0,5 po masażu lodem, 0,3 po masażu perkusyjnym i 0,1 po podejściu łączonym, wobec 1,5 w grupie biernego odpoczynku. Jednocześnie żadna z aktywnych metod nie wykazała statystycznie istotnej przewagi nad odpoczynkiem pod względem aktywności dehydrogenazy mleczanowej po trzech dobach.

Autorzy zaznaczyli, że niższa sztywność tkanek nie musi oznaczać gojenia ani poprawy wyników sportowych. Badanie nie ustala również, czy te podejścia mogą zapobiegać urazom: uczestnicy wykonywali kontrolowane wspięcia na palce, a nie trening biegowy ani zawody.

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