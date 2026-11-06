W Stanach Zjednoczonych około połowa uczestników badania RECOVER z long COVID odczuła znaczną poprawę objawów w ciągu trzech lat po zakażeniu SARS-CoV-2. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Annals of Internal Medicine informuje Live Science.

Jak oceniano poprawę

W badaniu wzięło udział prawie 1020 osób z long COVID, uczestniczących w amerykańskim projekcie RECOVER Adult Study, finansowanym przez Narodowe Instytuty Zdrowia USA. Uczestnicy odbywali wizyty osobiste i co trzy miesiące wypełniali ankiety dotyczące objawów.

Naukowcy zastosowali 30-punktową skalę 2024 LC Research Index, która uwzględniała między innymi zmęczenie, „mgłę mózgową”, duszność i przyspieszone bicie serca. Za poprawę uznawano spadek wyniku do 10 punktów lub mniej podczas dwóch kolejnych wizyt. Dwa lata po infekcji kryterium to spełniło 36% uczestników, a po trzech latach — 50%. Po trzech latach 26% uczestników miało wynik równy zeru, co oznaczało, że w chwili badania nie zgłaszali żadnego z objawów uwzględnionych w badaniu.

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Różnice między grupami pacjentów

Prawdopodobieństwo poprawy znacząco różniło się w zależności od dominujących objawów. Około 60% pacjentów, u których long COVID objawiał się przede wszystkim zaburzeniami węchu lub smaku, odnotowało znaczną poprawę w ciągu trzech lat. Natomiast wśród osób z objawami obejmującymi kilka układów organizmu poprawę w tym okresie odnotowano jedynie u 19%.

Do grupy wieloukładowej należeli pacjenci z objawami ze strony układu sercowo-naczyniowego, nerwowego i trawiennego. Immunolożka Carmen Scheibenbogen z berlińskiego szpitala uniwersyteckiego Charité zaznaczyła, że przebieg w tej podgrupie przypomina encefalomiopatię mialgiczną/zespół przewlekłego zmęczenia, który również może występować po infekcjach. Badacze i ekspertka zaznaczyli, że takie podtypy należy uwzględniać podczas planowania badań klinicznych nad leczeniem long COVID.

Dorośli poniżej 46. roku życia poprawiali się częściej niż starsi uczestnicy, a pacjenci zakażeni wariantami Omicron częściej wykazywali pozytywną dynamikę niż ci, którzy przeszli zakażenie wczesnymi wariantami wirusa. Jednocześnie badanie nie śledziło, czy u poszczególnych uczestników wystąpiły nawroty po odnotowanej poprawie objawów.

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