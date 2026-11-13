W Demokratycznej Republice Konga 28,8 mln osób doświadcza ostrego braku bezpieczeństwa żywnościowego, poinformowała Anadolu Agency, powołując się na Światowy Program Żywnościowy ONZ. WFP określił poziom głodu w kraju jako alarmujący.

Prognoza na 2027 rok

Nowe dane Zintegrowanej Klasyfikacji Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego, obejmujące okres od 21 września do 2 listopada, wskazują, że od stycznia do czerwca 2027 roku liczba osób doświadczających ostrego braku bezpieczeństwa żywnościowego może przekroczyć 30 mln.

Około 3,6 mln osób zmagających się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego znajduje się w sytuacji kryzysowej.

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Najtrudniejsza sytuacja na wschodzie

Najbardziej ucierpiały wschodnie prowincje Kiwu Północne, Kiwu Południowe i Ituri. Przedstawiciel Funduszu Ludnościowego ONZ w DR Konga Alain Akpadji podczas prezentacji danych w Kinszasie zaznaczył, że za tymi liczbami kryją się życia kobiet, osób przesiedlonych i dzieci.

Jak powiedział, w wielu dotkniętych regionach brak bezpieczeństwa żywnościowego jest związany z przedłużającymi się konfliktami i przemocą. Ograniczają one dostęp do ziemi, zakłócają produkcję rolną, funkcjonowanie rynków i źródła utrzymania ludności. Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa Konga Benjamin Toyrambe oświadczył, że rząd będzie dążył do zapewnienia właściwym ministerstwom znacznych zasobów, aby poprawić sytuację żywnościową w społecznościach.

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