W Demokratycznej Republice Konga do grudnia 2026 roku około 28,8 mln osób, czyli 23% przeanalizowanej populacji, może doświadczać wysokiego poziomu ostrego braku bezpieczeństwa żywnościowego. Wynika to z najnowszego ostrzeżenia Zintegrowanej Klasyfikacji Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego, informuje UN News.

Miliony ludzi w warunkach kryzysowych

Ponad 3,6 mln osób, co stanowi 3% przeanalizowanej populacji, znajduje się w warunkach kryzysowych zgodnie z czwartą fazą klasyfikacji IPC. Wspierany przez ONZ system IPC ocenia skalę braku bezpieczeństwa żywnościowego w pięciu fazach, z których piąta oznacza głód.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincjach Kiwu Północne, Kiwu Południowe i Ituri: 10,4 mln osób znajduje się tam w trzeciej fazie IPC lub wyższej. Obszary Djugu, Fizi, Shabunda i Walungu sklasyfikowano w czwartej fazie. Do najbardziej narażonych grup należą osoby wewnętrznie przesiedlone, osoby, które powróciły do miejsc zamieszkania, uchodźcy oraz gospodarstwa domowe o niskich dochodach.

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Prognoza na pierwszą połowę 2027 roku

Analitycy IPC oczekują dalszego pogorszenia bezpieczeństwa żywnościowego od stycznia do czerwca 2027 roku. Liczba osób w trzeciej fazie lub wyższej może wzrosnąć do 30,3 mln, z czego 4,2 mln prawdopodobnie znajdzie się w kryzysowych warunkach czwartej fazy.

Wśród czynników kryzysu wymieniono przedłużający się konflikt i przesiedlenia ludności na wschodzie kraju, rozprzestrzenianie się Eboli, wzrost cen żywności, paliwa i środków produkcji rolnej, a także ograniczenie pomocy humanitarnej. Ognisko Eboli, które rozpoczęło się w prowincji Ituri, rozprzestrzeniło się na osiem prowincji; w tym tygodniu liczba przypadków przekroczyła 10 tys. IPC ostrzega również przed możliwymi skutkami El Niño, w tym powodziami, które mogą zakłócić produkcję rolną i dostęp do rynków.

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