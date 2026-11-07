W Demokratycznej Republice Konga liczba osób zabitych w nocnym ataku domniemanych bojowników ugrupowania Allied Democratic Forces (ADF) wzrosła do 33. Atak miał miejsce w kilku wsiach na terytorium Beni w prowincji Kiwu Północne na wschodzie kraju, poinformowała Anadolu Agency.

Atak na terytorium Beni

Według administratora terytorium Beni Charlesa Omeongi napastnicy zaatakowali jednocześnie miejscowości około godziny 23:00 czasu lokalnego. Ludzie byli zabijani maczetami i bronią palną. Celem były obszary Lubumbashi, Kananga i Yambi-Yaya.

Podczas odwrotu w kierunku lasu napastnicy podpalali domy i placówki handlowe. Według dostępnych danych spłonęło około 60 domów i przedsiębiorstw, a także motocykle. Z powodu ataku mieszkańcy opuszczali swoje domy i szukali schronienia w bezpieczniejszych sąsiednich miejscowościach.

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Działania armii i misji ONZ

Lokalne media poinformowały, że po rozmieszczeniu posiłków armia rozpoczęła operacje mające na celu pościg za napastnikami. Atak nastąpił po spotkaniu szefa misji pokojowej ONZ w Kongu MONUSCO Jamesa Swana z władzami prowincji Kiwu Północne w sprawie sytuacji bezpieczeństwa.

Swan potwierdził gotowość MONUSCO do wspierania władz kongijskich w przywracaniu pokoju i bezpieczeństwa oraz podkreślił, że ochrona ludności cywilnej jest priorytetem misji. Siły Ugandy i Konga prowadzą wspólne operacje przeciwko ADF od 2021 roku. Według agencji ugrupowanie od wielu lat działa we wschodniej części DR Konga i jest powiązane z organizacją terrorystyczną Państwo Islamskie.

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