W Demokratycznej Republice Konga rozpoczęto przenoszenie ponad 20 tys. górników rzemieślniczych, którzy ręcznie wydobywali rudę na terenie Kamilombe w Kolwezi, centrum miedziowo-kobaltowego pasa kraju. Proces rozpoczął się po podpisaniu 23 października protokołu o zobowiązaniach stron, informuje The Rio Times.

Teren Kamilombe należy do państwowej spółki wydobywczej Gécamines. Górnicy rzemieślniczy mają być etapami przeniesieni do strefy wydobycia rzemieślniczego ZEA 371. W różnych doniesieniach odległość do nowego terenu szacowano na od 35 do 60 kilometrów.

Rekompensaty i transport rudy

Państwowa służba SAEMAPE, wspierająca drobnych górników, opublikowała listy właścicieli wyrobisk, którzy mają otrzymać rekompensaty, i wydaje im żetony uprawniające do wypłat. Kwot rekompensat nie ujawniono.

Przedstawiciel lokalnej spółdzielni górniczej wezwał górników rzemieślniczych do zebrania rudy pozostawionej na plandekach. Ma ona zostać przewieziona ciężarówkami do punktu skupu w celu pobrania próbek i dokonania zapłaty.

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Protesty w Kolwezi

Przeniesienie poprzedziły zamieszki w Kolwezi. 19 października górnicy rzemieślniczy utrudniali ruch, palili opony i obrzucali pojazdy kamieniami z powodu kontroli w zakładach przetwarzania rudy i punktach jej skupu. Część górników obawiała się opuszczenia Kamilombe bez odpowiedniego alternatywnego miejsca pracy.

Deputowany do Zgromadzenia Narodowego DR Konga z okręgu Mutshatsha w prowincji Lualaba Alain Kantenga poinformował 21 października o znacznej liczbie zabitych i rannych w starciach z siłami bezpieczeństwa. Oficjalnych danych o liczbie ofiar nie opublikowano.

Doradca ministra górnictwa DR Konga Chico Kebonte oświadczył, że w Kolwezi działa wspólna komisja z udziałem armii, policji i sądownictwa wojskowego. Gubernatorka Lualaby Fifi Masuka Saini również wezwała górników rzemieślniczych do sprzedaży rudy za pośrednictwem prawidłowo zarejestrowanych spółdzielni.

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