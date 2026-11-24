11 osób zginęło w zderzeniu autobusu z ciężarówką w ZEA — Cyprus Mail
Według oficjalnych danych w emiracie Ras al-Chajma w Zjednoczonych Emiratach Arabskich autobus pasażerski zderzył się z ciężarówką, w wyniku czego zginęło 11 osób. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZEA poinformowało o tym we wtorek, podaje Cyprus Mail. Ras al-Chajma jest jednym z siedmiu emiratów wchodzących w skład kraju.
Zderzenie na drodze Al-Watan
Według ministerstwa zespoły pogotowia ratunkowego i obrony cywilnej włączyły się do działań ratunkowych na miejscu wypadku. Resort opublikował tę informację w oświadczeniu w serwisie społecznościowym X.
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Śledztwo trwa
Zespoły ratunkowe zabezpieczyły miejsce zderzenia, do którego doszło na drodze Al-Watan, i kierowały ruchem na tym odcinku.
Ministerstwo nie podało tożsamości ofiar ani nie poinformowało, czy są inni poszkodowani. Przyczyny wypadku są badane. Resort oświadczył, że opublikuje ustalenia po zakończeniu kontroli.