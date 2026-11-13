W emiracie Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w wyniku poważnego wypadku drogowego zginęło 14 osób, a kolejnych 30 zostało rannych. W zderzeniu, do którego doszło w czwartek, uczestniczyły 23 pojazdy. Dane dotyczące zabitych i rannych opublikowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZEA.

Kondolencje od Turcji

W piątek Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji wyraziło kondolencje rodzinom ofiar oraz narodowi ZEA. W pisemnym oświadczeniu resort poinformował, że jest głęboko zasmucony ofiarami śmiertelnymi w wyniku wypadku w Fudżajrze.

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Tureckie ministerstwo spraw zagranicznych wyraziło także życzenie miłosierdzia dla zabitych i szybkiego powrotu do zdrowia rannym. O oświadczeniu Turcji i danych dotyczących wypadku informuje Anadolu Agency.

Badanie przyczyn

Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZEA właściwe organy badają przyczyny wypadku. Osoby poszkodowane w zderzeniu otrzymują pomoc medyczną. Resort nie sprecyzował przyczyny wypadku.

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