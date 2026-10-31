W wypadku z udziałem trzech samochodów w Suffolk Park, na południe od Byron Bay w Australii, zginęło kilka osób. Poinformował o tym ABC News.

Wypadek na Broken Head Road

Służby ratunkowe zostały wezwane na miejsce wypadku na drodze Broken Head Road krótko przed godziną 11:00, po zgłoszeniach o zderzeniu trzech pojazdów. Służby ratunkowe nadal pracują na miejscu zdarzenia.

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Stan poszkodowanych

Ratownicy medyczni pogotowia stanu Nowa Południowa Walia udzielają pomocy kilku poszkodowanym. Dwie osoby, w tym nastoletni chłopiec, są w ciężkim stanie. Jeszcze jedna osoba doznała lekkich obrażeń.

Do pomocy zaangażowano śmigłowiec Westpac Helicopter, jednak na moment publikacji nie przetransportowano nim do szpitala żadnego pacjenta. Na Broken Head Road wprowadzono zamknięcie ruchu, ponieważ śmigłowiec miał wylądować na drodze. ABC zaznacza, że informacje o wypadku są doprecyzowywane.

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