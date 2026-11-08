W Dubaju trojaczki, które urodziły się około dwóch miesięcy przed terminem i spędziły ponad miesiąc na oddziale intensywnej terapii noworodków, dobrze rozwijają się w domu. Prawie dziewięć miesięcy po porodzie lekarze uznali całą trójkę dzieci za zdrowe, informuje The National.

Izaan, Liyana i Eshaal urodzili się 13 lutego w Emirates Speciality Hospital w Dubai Healthcare City. Ich rodzice, pakistańska para Sarish Iqbal i Umer Nawaz, po raz pierwszy zostali rodzicami.

Przedwczesny poród

Ciąża była wysokiego ryzyka i wymagała regularnego monitorowania. Iqbal trafiła do szpitala po pęknięciu błon płodowych i rozwarciu szyjki macicy, co wskazywało na prawdopodobieństwo przedwczesnego porodu. Według Nawaza lekarze zdecydowali się odebrać poród, ponieważ priorytetem było bezpieczeństwo matki.

Poród trwał prawie dziewięć godzin. Dzieci urodziły się przez cesarskie cięcie w odstępach około godziny. Lekarze potrzebowali około pięciu godzin, aby ustabilizować stan każdego noworodka, po czym zostały one przeniesione na specjalistyczny oddział intensywnej terapii. Przebywały tam ponad miesiąc.

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Opieka w szpitalu i w domu

Dwa tygodnie po narodzinach dzieci, gdy nadal przebywały na oddziale, w ZEA rozpoczęły się ataki powietrzne. Nawaz powiedział, że po powrocie rodziny do domu w rejonie Dubai Silicon Oasis słychać było odgłosy rakiet i ich przechwytywania, a od eksplozji drżały okna.

Ginekolożka i położniczka Anfal Akram Al-Mashaykhi zaznaczyła, że ciąża trojacza wymaga częstych badań, pracy specjalistów z różnych dziedzin oraz indywidualnego planowania. Konsultantka pediatrii i neonatologii Monika Kaushal dodała, że opieka nad trojgiem przedwcześnie urodzonych dzieci jednocześnie wymaga jasnego podziału obowiązków i koordynacji od sali porodowej po intensywną terapię.

Lekarze wyjaśnili, że w 32. tygodniu ciąży narządy i układy organizmu dzieci nadal się rozwijają, dlatego wymagają one uważnej obserwacji. Według ojca obie dziewczynki zaczęły już raczkować.

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