Gmina Dubaju w ZEA przygotowała 10 tymczasowych jezior retencyjnych w strategicznych lokalizacjach. Mają one przyjmować spływ wody podczas silnych opadów i zmniejszać obciążenie głównych sieci odwadniających, informuje The National.

Całodobowe reagowanie

Według publikacji, do reagowania na sytuacje nadzwyczajne przez całą dobę dostępny będzie zespół liczący 675 osób. W jego skład wchodzą inżynierowie, nadzorcy, personel administracyjny, kierowcy i pracownicy terenowi.

Dyrektor generalny Agencji Odpadów i Kanalizacji gminy Dubaju Adel Mohammed Al Marzouqi oświadczył, że system reagowania łączy wyspecjalizowane zespoły, nowoczesny sprzęt i elastyczne plany operacyjne, aby przygotować się na sezon deszczowy.

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Infrastruktura odwadniająca

Jak powiedział Al Marzouqi, priorytetem jest gotowość infrastruktury i zasobów ratunkowych na zmieniające się warunki pogodowe, zarządzanie nagromadzeniami wody deszczowej oraz reagowanie na zgłoszenia w zależności od ich pilności i potrzeb konkretnej lokalizacji.

Przygotowania obejmują również stałe monitorowanie, konserwację prewencyjną i koordynację ze strategicznymi partnerami. Wcześniej w październiku The National informował, że przepustowość systemu odprowadzania wód deszczowych w Dubaju ma zostać zwiększona siedmiokrotnie w ramach projektu infrastrukturalnego o wartości 30 mld dirhamów.

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