Policja w Dubaju w ZEA planuje zainstalować dodatkowe inteligentne kamery drogowe po tym, jak w październiku wykryto ponad 27 tysięcy naruszeń przepisów ruchu drogowego. Nowy sprzęt ma pomóc skuteczniej wykrywać niebezpieczne zachowania kierowców, w tym korzystanie z telefonów podczas jazdy i niezapinanie pasów bezpieczeństwa, informuje The National.

AI do wykrywania naruszeń

Dyrektor Generalnego Departamentu Ruchu Drogowego Policji Dubaju, brygadier Juma Salem bin Suwaidan, oświadczył, że obecne systemy wykorzystują sztuczną inteligencję i zaawansowane technologie do precyzyjnego wykrywania naruszeń. Jak powiedział, mogą rejestrować działania kierowców, które trudno zauważyć zwykłym patrolom drogowym.

Urzędnik podkreślił, że rozproszenie uwagi podczas jazdy jest jednym z najniebezpieczniejszych zachowań na drodze. Rozmowy telefoniczne, przeglądanie mediów społecznościowych, czytanie lub wysyłanie wiadomości odwracają uwagę kierowcy i skracają czas reakcji w przypadku nagłego hamowania innego pojazdu, pojawienia się pieszego lub zmiany sytuacji drogowej.

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„Droga wymaga od kierowcy pełnej uwagi. Każde rozproszenie może mieć tragiczne konsekwencje nie tylko dla kierowcy, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego” — powiedział brygadier bin Suwaidan.

Mandaty za telefon i pas bezpieczeństwa

Za korzystanie z telefonu komórkowego lub rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu w Dubaju przewidziano mandat w wysokości 800 dirhamów, czyli około 217 dolarów. Kierowcom, którzy nie zapinają pasów bezpieczeństwa, grozi mandat w wysokości 700 dirhamów.

Policja przypomniała również, że pasy bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko ciężkich obrażeń podczas zderzeń, ponieważ pomagają zapobiec uderzeniu pasażerów o elementy wnętrza pojazdu lub wypadnięciu z samochodu. Funkcjonariusze obiecali podjąć zdecydowane działania wobec kierowców, którzy systematycznie łamią przepisy lub niebezpiecznie prowadzą pojazdy.

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