Dubaj zaprezentował elektryczną śmieciarkę o zasięgu 150 km — The National

Gmina Dubaju w ZEA zaprezentowała w pełni elektryczną ciężarówkę do zbierania i transportu odpadów. Inicjatywa jest częścią działań miasta na rzecz rozwoju zrównoważonego systemu gospodarowania odpadami i ochrony środowiska miejskiego, informuje The National.

Zasięg i baterie

Elektryczna śmieciarka może przejechać do 150 kilometrów na jednym ładowaniu. Jest wyposażona w trzy baterie litowo-jonowe o łącznej masie około 2,2 tony.

Gmina oświadczyła, że wprowadzenie pojazdów elektrycznych do operacji zbierania i transportu odpadów wspiera przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, pomaga zmniejszyć zależność od tradycyjnych pojazdów, zwiększyć efektywność energetyczną i ograniczyć emisje.

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Strategia do 2041 roku

Inicjatywa jest zgodna z Kompleksową Strategią Gospodarowania Odpadami Dubaju do 2041 roku. Zakłada ona zmniejszenie wytwarzania odpadów o 18% oraz skierowanie 100% odpadów z dala od składowisk do 2041 roku.

Dyrektor Departamentu Operacji Odpadowych gminy Dubaju, Saeed Safar, nazwał wykorzystanie pojazdów elektrycznych do zbierania i transportu odpadów praktycznym krokiem w kierunku stosowania czystych i innowacyjnych technologii w codziennej pracy.

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