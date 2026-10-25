W Dubaju w piątek otworzą ostatni most w ramach przebudowy ronda przy Światowym Centrum Handlu. Most o długości ponad kilometra zapewni przejazd między ulicą Al Majlis a 2nd December Street oraz skróci czas podróży między nimi z sześciu do jednej minuty, informuje The National.

Przepustowość mostu

Według Zarządu Dróg i Transportu Dubaju most będzie mógł obsłużyć do 3 tys. samochodów na godzinę. Po zakończeniu prac projekt obejmie pięć mostów o łącznej długości 5 km.

Władze emiratu oczekują, że przebudowa węzła będzie korzystna dla co najmniej 500 tys. mieszkańców i odwiedzających. Według oceny zarządu średnie opóźnienie na skrzyżowaniu ma zmniejszyć się o 12 minut — do 90 sekund.

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Koszt i dalsze prace

Łączny koszt prac szacowany jest na ponad 696 mln dirhamów. Dyrektor generalny Zarządu Dróg i Transportu Dubaju Mattar Al Tayer oświadczył, że przebudowa ma poprawić ruch na Sheikh Zayed Road oraz połączenia między gospodarczymi, handlowymi i mieszkalnymi obszarami emiratu.

Projekt uzupełnia również modernizację ulicy Al Mustaqbal zaplanowaną na 2027 rok. Przewiduje ona budowę mostów i tuneli o łącznej długości 1,5 km, a także poszerzenie ulicy do czterech pasów w każdym kierunku.

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