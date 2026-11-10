10 listopada w Dubaju zostanie otwarty 110-metrowy most dla pieszych, który bezpośrednio połączy Coca-Cola Arena w dzielnicy City Walk ze stacją metra Burj Khalifa/Dubai Mall. Według Zarządu Dróg i Transportu Dubaju przeprawa ma ułatwić dostęp do miejsc rozrywki i poprawić miejską infrastrukturę dla pieszych.

Przepustowość mostu

Most będzie mógł obsłużyć około 10 tys. pieszych na godzinę, poinformował zarząd. Stanowi to 59% pojemności Coca-Cola Arena podczas jednego wydarzenia.

Zarząd Dróg i Transportu oczekuje, że projekt pomoże zmniejszyć ruch drogowy wokół City Walk i areny. Most zbudowała firma Meraas, należąca do Dubai Holding Real Estate, informuje The National.

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Plan rozwoju sieci pieszej

Budowa przeprawy jest częścią pięcioletniego planu Zarządu Dróg i Transportu dotyczącego budowy 31 mostów i tuneli dla pieszych w kluczowych punktach emiratu. Program zakłada poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, rozwój zrównoważonej mobilności oraz ułatwienie podróży na pierwszym i ostatnim odcinku trasy.

Liczba mostów i tuneli dla pieszych w Dubaju wzrosła z 26 w 2006 roku do 178 pod koniec 2025 roku. Według zarządu wskaźnik śmiertelności wśród pieszych spadł z 9,5 przypadku na 100 tys. mieszkańców w 2007 roku do 0,22 przypadku w 2025 roku.

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