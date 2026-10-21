Dubaj zmieni ograniczenia prędkości na pięciu drogach — The National

W Dubaju w ZEA od 1 listopada zostaną zmienione ograniczenia prędkości na pięciu miejskich drogach. Zmiany wprowadzają Zarząd Dróg i Transportu Dubaju oraz miejska policja w ramach Dubajskiej Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, informuje The National. Na trzech ulicach limity zostaną podwyższone, a na dwóch — obniżone.

Odcinki z wyższymi limitami

Na ulicy Al-Asayel limit zostanie zwiększony z 60 do 80 km/h na odcinku między ulicami Oud Metha i Al Meydan. Na ulicy Al-Mustaqbal, między ulicą Sheikh Rashid a Al Meydan, ograniczenie wzrośnie z 60 do 70 km/h.

Limit prędkości na ulicy Latifa bint Hamdan również zostanie podwyższony z 60 do 70 km/h na odcinku między trasami Sheikh Zayed i Al Khail.

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Odcinki z niższymi limitami

Na ulicy Al-Rebat ograniczenie prędkości zostanie obniżone ze 100 do 90 km/h na odcinku między ulicą Marrakech a trasą Sheikh Mohammed bin Zayed. Na ulicy Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah limit zostanie zmniejszony z 80 do 70 km/h między ulicami 2nd December i Khalid bin Al Waleed.

Nowe ograniczenia mają wejść w życie 1 listopada.

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