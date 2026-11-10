W Dublinie 12–13 listopada zostanie przeprowadzona największa w historii Irlandii operacja ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej oraz nieformalnego spotkania Rady Europejskiej. Irlandzką policję będą wspierać Police Service of Northern Ireland, funkcjonariusze organów ścigania z Łotwy i Portugalii, a także inne międzynarodowe struktury policyjne. Zagraniczni funkcjonariusze nie będą bezpośrednio patrolować ulic, informuje BBC News.

Wzmocnione środki bezpieczeństwa

Komisarz policji Justin Kelly oświadczył, że będą to trudne dni dla służb porządkowych, jednak służba przygotowała się na różne zagrożenia, w tym hybrydowe, zakłócenia porządku publicznego i inne ingerencje. Jak podaje RTÉ, powiedział również, że niedawne alarmy bombowe nie miały wiarygodnych podstaw, a ich autorzy chcą siać niezgodę i destabilizować demokracje.

W ubiegłym tygodniu fałszywe informacje o bombach otrzymały irlandzki nadawca publiczny RTÉ, stacja radiowa NewstalkFM oraz redakcja gazety Irish Independent. Z powodu gróźb zakłócone zostało także wykonywanie szeregu europejskich połączeń lotniczych.

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W czwartek i piątek policja planuje zrealizować 15 tys. 12-godzinnych zmian. Każdego dnia na służbie będzie ponad 500 funkcjonariuszy jednostek zapewniających porządek publiczny, 100 motocyklistów przeszkolonych do eskortowania konwojów oraz ponad 200 eskort motocyklowych. Do grup poszukiwawczych zostanie skierowanych ponad 200 specjalistów, policyjne jednostki wodne i kynologiczne oraz Irlandzkie Siły Obronne. W razie potrzeby może zostać użyte działko wodne.

Ograniczenia ruchu w mieście

Na spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w czwartek oczekiwanych jest około 50 międzynarodowych przywódców. W piątek w Convention Centre Dublin odbędzie się nieformalne spotkanie przywódców 27 państw UE oraz innych międzynarodowych liderów. Uczestnicy będą przybywać przez lotnisko w Dublinie oraz wojskowe lotnisko Casement w Baldonnel.

Władze ostrzegły przed znacznymi utrudnieniami w transporcie, przede wszystkim między lotniskami a centrum miasta. Wokół Convention Centre Dublin i National Gallery of Ireland zostaną ustanowione kორდony bezpieczeństwa, a ruch i parkowanie będą ograniczone. Most Samuela Becketta zostanie zamknięty dla ruchu od godz. 20:00 w środę. Lotnisko w Dublinie będzie działać normalnie, jednak pasażerom zaleca się wcześniejszy przyjazd z powodu możliwych opóźnień na drogach.

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