Irlandzcy wojskowi saperzy unieszkodliwili prymitywne, lecz nadające się do użycia urządzenie wybuchowe w budynku biurowym na Merrion Square w centrum Dublina w Irlandii. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na oświadczenie irlandzkiej policji.

Śledztwo w sprawie incydentu

Policja przybyła do budynku w piątek po południu po otrzymaniu zgłoszenia o podejrzanym przedmiocie. Po wstępnej ocenie funkcjonariusze wezwali na miejsce zespół ds. unieszkodliwiania materiałów wybuchowych Irlandzkich Sił Obronnych.

Saperzy doprowadzili urządzenie do bezpiecznego stanu. Organy ścigania wszczęły śledztwo, jednak nie podały, kiedy dokładnie urządzenie mogło zostać pozostawione w budynku biurowym, ani nie ujawniły innych szczegółów.

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W pobliżu szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej

Dzień wcześniej, w czwartek, po drugiej stronie Merrion Square odbyła się kolacja przywódców uczestniczących w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. W spotkaniu w Narodowej Galerii Irlandii uczestniczyli prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oraz premier Kanady Mark Carney, który był gościem wydarzenia.

Na czas kolacji wokół miejsca wydarzenia ustanowiono kordon bezpieczeństwa, a drogi w pobliżu Merrion Square zamknięto. Policja oświadczyła, że dwudniowe zgromadzenie było największą operacją bezpieczeństwa w jej historii. Szczyt był kontynuowany w piątek podczas nieformalnego spotkania przywódców UE w innym miejscu, około 1,5 kilometra od miejsca znalezienia urządzenia.

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