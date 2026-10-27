W Durbanie w Republice Południowej Afryki czterem mężczyznom postawiono zarzuty po zatrzymaniu ich w ramach śledztwa dotyczącego ataków na cudzoziemców. Jeszcze jedną zatrzymaną osobę zwolniono. Jak podaje TimesLIVE, przemoc i protesty w mieście trwają mimo obecności policji i wojska.

Ataki w centrum miasta i dzielnicy Berea

Policja prowincji KwaZulu-Natal prowadzi śledztwo między innymi w sprawie ataku na cudzoziemca w centralnej dzielnicy biznesowej Durbanu, do którego doszło w środę po południu, a także zabójstwa cudzoziemca, który według śledczych został pobity na śmierć w centrum miasta w czwartek rano.

Śledczy wszczęli również sprawę dotyczącą napaści z zamiarem spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, po tym jak grupa uczestników marszu miała w czwartek rano zaatakować dwóch cudzoziemców w dzielnicy Berea. Podczas jednego z incydentów protestujący wtargnęli do biura wizowego w dzielnicy Morningside, gdzie padły strzały, uszkodzono budynek i pobito cudzoziemca.

W weekend w kilku częściach Durbanu doszło także do starć między miejscowymi kurierami a kurierami-cudzoziemcami. Do interwencji zaangażowano policję i prywatną ochronę.

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Krytyka działań sił bezpieczeństwa

Kandydat na burmistrza z ramienia Sojuszu Demokratycznego Haniff Hoosen oraz kandydat Active Citizen Coalition Imtiaz Sayed zakwestionowali skuteczność skierowania wojska do wsparcia policji. Hoosen stwierdził, że obecność Południowoafrykańskich Narodowych Sił Obronnych nie przyniosła widocznych rezultatów ani nie zwiększyła poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Sayed wezwał policję do reagowania na zastraszanie i podżeganie do przemocy. Jednocześnie policja oświadczyła, że podczas marszów musi zachować równowagę między ochroną życia i mienia, prawem ludzi do protestu oraz zapewnieniem przestrzegania prawa.

Oświadczenia organizacji społecznych

Koalicja Siyafana Sonke, zrzeszająca 160 organizacji walczących z afrofobią i ksenofobią, twierdzi, że ataki i podpalenia zmusiły niektóre rodziny, w tym rodziny z dziećmi, do opuszczenia domów. Koalicja oświadczyła również, że grupy samosądowe atakowały cudzoziemców, ich przedsiębiorstwa i miejsca zamieszkania. Organizacja podała, że centrum przyjmowania uchodźców przy Che Guevara Road jest zablokowane od 6 października, a obóz naprzeciwko niego jest wykorzystywany jako miejsce zbiórki przed brutalnymi marszami.

Wojsko w poniedziałek zaprzeczyło rozpowszechnianym w mediach społecznościowych twierdzeniom, że wojskowi przekazywali rządowi ostrzeżenia lub rekomendacje dotyczące napływu cudzoziemców. Nie odpowiedziało także na krytykę skuteczności swojego rozmieszczenia, które zgodnie z dyrektywą prezydencką ma zakończyć się w sobotę.

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