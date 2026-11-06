Naukowcy wykryli długotrwałe zanieczyszczenie rtęcią na obszarze dwóch dawnych miast Majów — Coba i Xcach — na meksykańskim Półwyspie Jukatan. Badacze przeanalizowali rdzenie osadów dennych spod jezior w pobliżu tych osiedli i odnotowali podwyższoną zawartość rtęci w różnych okresach istnienia cywilizacji Majów, informuje Channel NewsAsia.

Ślady rtęci w osadach jeziornych

W Cobie gwałtowny wzrost zawartości rtęci rozpoczął się około 250 roku n.e. i trwał około 150 lat — na początku okresu klasycznego cywilizacji Majów. W Xcach badacze odnotowali trzy takie okresy: w przybliżeniu od 125 do 200 roku n.e., kolejny mniej więcej w czasie wzrostu wskaźników w Cobie, a także od około 535 do 820 roku n.e.

Autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie Science Advances zaznaczyli, że dokumentuje ono zanieczyszczenie rtęcią na północnych nizinach Majów — w regionie, dla którego wcześniej było niewiele takich danych. W próbkach wykryto jedne z najwyższych stężeń rtęci odnotowanych dla epoki Majów.

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Cynober i wpływ na ekosystemy

Majowie szeroko stosowali jaskrawoczerwony cynober jako pigment do malowideł i świątyń, a także podczas ceremonii i obrzędów pogrzebowych. Ten naturalny minerał jest siarczkiem rtęci i może być toksyczny. Naukowcy przypuszczają, że w Cobie i Xcach, gdzie cynober nie występuje naturalnie w znaczących ilościach, mógł on być ważnym towarem handlowym.

Według kierownika badania, profesora Uniwersytetu Auburn Matta Watersa, najwyższe poziomy zanieczyszczenia wokół Coby i Xcach przez stulecia przekraczały współczesne normy toksykologiczne i normy dotyczące zanieczyszczeń. W osadach zmniejszyły się lub zniknęły również biologiczne markery bakterii, glonów, sinic, organizmów posiadających muszle oraz ochotkowatych. Zdaniem Watersa wskazuje to, że rtęć przeniknęła na kilka poziomów łańcucha pokarmowego.

Współautorka pracy Savannah Wooten zaznaczyła, że dane nie ustanawiają bezpośredniego związku między rtęcią a upadkiem miast Majów w okresie klasycznym. Jednocześnie badanie wskazuje na zanieczyszczenie rtęcią jako kolejny możliwy czynnik wśród obciążeń środowiskowych i klimatycznych, które przypadły na ten okres.

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