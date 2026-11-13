W irańskim Dżasku słyszano eksplozje, nie zgłoszono skutków — Anadolu Agency
13 listopada w południowym irańskim mieście portowym Dżask słyszano eksplozje. Nie zgłoszono skutków w samym mieście ani w innych rejonach prowincji Hormozgan — przekazuje Anadolu Agency, powołując się na państwową agencję IRNA, która cytuje lokalne źródła.
Doniesienia z Hormozganu
Informacja o eksplozjach w Dżasku nadeszła dzień po tym, jak IRNA podała o uderzeniu „wroga” w południowe miasto Sirik.
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu oświadczył 13 listopada, że uderzył w amerykański radar wczesnego ostrzegania w Bahrajnie i go zniszczył. Według korpusu była to odpowiedź na atak na wieżę telekomunikacyjną w Siriku.
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Oświadczenia Iranu i USA
Jednocześnie Centralne Dowództwo USA poinformowało, że siły amerykańskie przechwyciły dwa irańskie drony uderzeniowe lecące w kierunku Bahrajnu. Według CENTCOM w rezultacie nie było ofiar ani szkód.
Dżask leży na irańskim wybrzeżu Zatoki Omańskiej, na wschód od Cieśniny Ormuz. Cieśnina jest ważnym szlakiem międzynarodowych dostaw ropy naftowej.