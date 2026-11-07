7 listopada w mieście Dżizan w południowo-zachodniej Arabii Saudyjskiej na krótko ogłoszono ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu. Kilka minut później Saudyjska Służba Obrony Cywilnej poinformowała, że zagrożenie minęło.

Apel o stosowanie się do wskazówek

Jak podaje Anadolu Agency, urząd opublikował oświadczenie w serwisie społecznościowym X i wezwał ludzi do stosowania się do oficjalnych wskazówek, unikania zgromadzeń i filmowania.

Eskalacja w regionie

Ostrzeżenie wydano w kontekście rakietowych i dronowych ataków Huti na terytorium Arabii Saudyjskiej oraz eskalacji militarnej w sąsiednim Jemenie.

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Od 2015 roku Arabia Saudyjska stoi na czele koalicji wojskowej, która wspiera uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu w walce przeciwko Huti. Huti kontrolują stolicę Jemenu, Sanę, oraz szereg innych prowincji od 2014 roku.

Według agencji obecna eskalacja rozpoczęła się w lipcu po okresie względnego spokoju, który nastąpił po rozejmie mediowanym przez ONZ, rozpoczętym w kwietniu 2022 roku.

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