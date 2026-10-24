W wąwozie Juukan w australijskim regionie Pilbara archeolodzy zebrali około 50 tysięcy artefaktów podczas pełnoskalowych wykopalisk pozostałości świętego schronienia skalnego. Niektóre znaleziska datowane są na około 50 tysięcy lat temu — okres, w którym, według szacunków archeologów, rdzenni mieszkańcy Australii dotarli do tego suchego obszaru w głębi lądu.

Wykopaliska prowadzone są na ziemiach ludu Puutu Kunti Kurrama i Pinikura, znanego jako PKKP, w obrębie kompleksu górniczego Brockman firmy Rio Tinto, około 60 kilometrów na północny zachód od Tom Price. Schronienie skalne zostało zniszczone podczas zatwierdzonego wybuchu górniczego Rio Tinto w 2020 roku, co wywołało międzynarodowe potępienie. Nad pozostałościami stanowiska zainstalowano dużą kopułę, aby je chronić.

Rzadkie narzędzia i ślady codziennego życia

Jak informuje ABC News, ekspedycją zleconą przez PKKP kieruje archeolog Michael Slack z Scarp Archaeology. Jak zaznaczył, obecność Aborygenów w tym miejscu można prześledzić nieprzerwanie przez ponad 50 tysięcy lat, co czyni Juukan jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych Australii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wśród znalezisk jest kamienne narzędzie tnące sprzed 40–50 tysięcy lat, a także ostrze z rękojeścią datowane na około trzy tysiące lat. Rękojeść wykonano z żywicy spinifeksu i odchodów kangura. Archeolodzy odkryli również fragment muszli baler, który może wskazywać na dalekosiężne szlaki handlowe z wybrzeża oddalonego o 350 kilometrów.

Dane o dawnym życiu

Naukowcy udokumentowali pozostałości około 200 palenisk oraz możliwe pozostałości posłania z kory papierowej w tylnej części jaskini. Wśród dziesiątek tysięcy fragmentów kości znaleźli dowody na to, że diabły tasmańskie żyły w suchych wewnętrznych rejonach Australii, zanim zniknęły z kontynentu około 3200 lat temu.

Analiza geochemiczna artefaktów ma pomóc ustalić pochodzenie surowców, a badanie zwęglonych pozostałości organicznych — odtworzyć dietę ludzi mieszkających w schronieniu w różnych okresach. Tradycyjni właściciele ziemi z PKKP oświadczyli, że wyniki prac sprzyjają gojeniu ran po zniszczeniu stanowiska. Społeczność planuje również zrekonstruować schronienie skalne, wzorując się na odtworzonych w rzeczywistych rozmiarach francuskich jaskiniach Lascaux i Chauvet, jednak Juukan raczej nie stanie się atrakcją turystyczną.

Czytaj nas na