W Egipcie liczba urodzeń wśród cudzoziemców wzrosła w 2025 roku o 22% — do 31 158. Jednocześnie wśród Egipcjan zarejestrowano 1 952 128 urodzeń, o 16 268, czyli 0,8%, mniej niż rok wcześniej, informuje The National.

Spadek dzietności wśród Egipcjan

Według egipskiej Centralnej Agencji ds. Mobilizacji Publicznej i Statystyki współczynnik urodzeń spadł z 18,5 do 18,1 na tysiąc mieszkańców. Współczynnik dzietności ogólnej wyniósł w ubiegłym roku 2,36 dziecka na kobietę, wobec 2,41 w 2024 roku i 3,5 według badania demograficznego z 2014 roku.

Liczba urodzeń wśród Egipcjan jest około 28% niższa niż w 2014 roku, kiedy w kraju zarejestrowano 2,72 mln urodzeń. Rząd Egiptu dąży do spowolnienia wzrostu liczby ludności za pomocą programów planowania rodziny, kampanii informacyjnych oraz wsparcia edukacji i możliwości ekonomicznych kobiet. Strategia na lata 2023–2030 zakłada obniżenie współczynnika dzietności ogólnej do 2,1 dziecka na kobietę.

Urodzenia wśród cudzoziemców

Spośród 31 158 urodzeń wśród cudzoziemców 13 992 dotyczyły dzieci sudańskich — stanowi to 44,9% ogólnej liczby. Opublikowane statystyki nie wyjaśniają, czy wzrost jest związany z liczebnością ludności zagranicznej, praktykami rejestracyjnymi czy poziomem dzietności.

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Egipt przyjmował osoby, które opuściły swoje kraje z powodu konfliktów regionalnych, w tym Syryjczyków po rozpoczęciu wojny w 2011 roku oraz Sudańczyków po rozpoczęciu działań zbrojnych w kwietniu 2023 roku. Według danych rządowych, na które powołują się agencje ONZ, do stycznia 2026 roku do kraju przybyło 1,5 mln osób z Sudanu.

Pod koniec października Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców zarejestrowało w Egipcie około 1,08 mln uchodźców i osób ubiegających się o azyl, w tym 843 387 Sudańczyków i 81 491 Syryjczyków. Minister spraw zagranicznych Badr Abdelatty oświadczył w kwietniu, że kraj przyjmuje ponad 10,5 mln uchodźców i migrantów.

Przyrost naturalny

Mimo spadku liczby urodzeń populacja Egiptu nadal rosła: liczba urodzeń przewyższyła liczbę zgonów o około 1,342 mln w 2025 roku. Było to nieznacznie mniej niż rok wcześniej — około 1,357 mln. To wyliczenie przyrostu naturalnego nie uwzględnia migracji.

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