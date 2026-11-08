W prowincji Giza w Egipcie wykoleił się pociąg pasażerski, a co najmniej 64 osoby zostały ranne. Pociąg jechał trasą Kair–Asuan, a kilka jego wagonów przewróciło się w pobliżu węzła Gerza, podaje The National.

Ewakuacja poszkodowanych

Do ewakuacji poszkodowanych skierowano 52 karetki pogotowia. Według egipskiego Ministerstwa Zdrowia 54 rannych przewieziono do szpitala Al-Wasta w prowincji Beni Suef, a kolejnych 10 — do szpitala Al-Ayyat w Gizie.

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Praca szpitali

Minister zdrowia Khaled Abdel Ghaffar polecił szpitalom i placówkom medycznym w Gizie oraz Beni Suef podnieść poziom gotowości i zapewnić poszkodowanym niezbędną pomoc doraźną oraz medyczną. Resort oświadczył, że monitoruje stan rannych i zapewnia im pełny zakres pomocy medycznej.

Wypadki kolejowe w Egipcie nie należą do rzadkości. Publikacja zauważa, że do częstych przyczyn takich incydentów w kraju należą błąd ludzki na przejazdach kolejowych oraz awarie systemów sygnalizacji. Egipt od kilku lat wydaje miliardy dolarów na modernizację sieci kolejowej, pociągów i torów.

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