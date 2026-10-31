W Egipcie minibus zderzył się z dużą ciężarówką na autostradzie na zachód od Kairu. W wyniku wypadku zginęło 10 osób, a kolejne 24 zostały ranne — informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na Ministerstwo Zdrowia tego kraju.

Gdzie doszło do wypadku

Do wypadku doszło w pobliżu miasta 6 Października, dużego miasta satelickiego w gubernatorstwie Giza, położonego na zachodnich obrzeżach egipskiej stolicy. Według urzędników stan 10 rannych jest krytyczny.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Hossam Abdel Ghaffar oświadczył, że dane dotyczące zabitych i rannych są wstępne. Władze nadal oceniają sytuację po zderzeniu.

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Seria śmiertelnych wypadków drogowych

Wypadek był kolejnym z serii śmiertelnych zdarzeń drogowych w Egipcie. Wypadki drogowe w tym kraju co roku powodują obrażenia u ponad 75 tysięcy osób i śmierć ponad 5 tysięcy ludzi, według egipskiej państwowej agencji statystycznej.

Wcześniej w tym miesiącu na zachód od Kairu zginęło 13 osób, a 34 zostały ranne, gdy duża ciężarówka wjechała w autobus turystyczny. W ubiegłym miesiącu wypadek autobusu na Półwyspie Synaj pochłonął życie 22 osób, w tym 10 turystów z Jordanii.

W sierpniu na północy Egiptu co najmniej 18 osób, z których wiele było dziećmi, zginęło w zderzeniu dwóch pickupów przewożących dorywczych pracowników rolnych.

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