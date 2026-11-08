8 listopada w rejonie Al-Ajajat w gubernatorstwie Giza w Egipcie, około 52 kilometry na południe od Kairu, zderzyły się dwa pociągi. Co najmniej cztery osoby zginęły, a 88 zostało rannych, podaje Euronews, powołując się na egipskie władze.

Zderzenie na trasie do Asuanu

Według egipskiego Ministerstwa Transportu pociąg jadący do gubernatorstwa Fajum w południowo-zachodniej części kraju uderzył w tył innego pociągu, który jechał do południowej gubernatorstwa Asuan. W wyniku uderzenia jeden z pociągów wykoleił się. Władze nie sprecyzowały, który skład wykoleił się.

Ranni zostali przewiezieni do najbliższych szpitali, gdzie otrzymali pomoc medyczną. Liczbę zabitych i rannych potwierdziło egipskie Ministerstwo Zdrowia.

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Prezydent polecił zbadać katastrofę

Prezydent Egiptu Abdel Fattah el-Sisi oświadczył w mediach społecznościowych, że nakazał natychmiast zbadać przyczyny katastrofy i ustalić osoby odpowiedzialne. Egipska administracja kolejowa poinformowała o wysłaniu na miejsce służb ratunkowych i dźwigów, aby usunąć szczątki i jak najszybciej przywrócić ruch pociągów.

We wrześniu w tym samym rejonie zderzyły się dwa pociągi towarowe. Wówczas ranni zostali maszynista i jego pomocnik.

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