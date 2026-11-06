Pod koniec października w Jemenie odnotowano 9 730 poszkodowanych w wyniku eskalacji wojennej: 1 771 osób zginęło, a kolejne 7 959 zostało rannych. W ciągu pięciu dni liczba takich przypadków wzrosła o 658, a średnia dobowa liczba poszkodowanych zwiększyła się z około 93 do 132, informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na dane organizacji medycznych i raport klastra zdrowotnego.

Prowincja Lahidż ucierpiała najbardziej

W prowincji Lahidż zarejestrowano 309 poszkodowanych, co stanowiło 47% nowych przypadków. Najwyższy wskaźnik śmiertelności odnotowano w prowincji Marib: zginęło tam 36 ze 172 poszkodowanych. Tylko 30 października w dystryktach Al-Dżuba i Harib, a także na linii frontu w Al-Dżaufie zgłoszono 117 poszkodowanych, w tym 20 zabitych.

Klaster zdrowotny, który zrzesza 31 sektorów, ostrzegł przed pogorszeniem funkcjonowania służb na zachodnim wybrzeżu Jemenu. W dystrykcie Al-Wazija działalność zakończyły wszystkie trzy placówki medyczne wspierane przez partnerów. Ograniczenia dostępu uniemożliwiły również zebranie danych za październik w dystrykcie Dubab.

Przemieszczenia ludności i niedobór pomocy

Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji liczba osób wewnętrznie przesiedlonych w Jemenie przekroczyła 320 tysięcy, przy czym większość ludzi opuściła swoje domy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Od początku ubiegłego roku z dystryktów Al-Mudaraba i Al-Ara w Lahidżu przesiedliło się około 43 tysiące osób, a w tymczasowej stolicy Adenie przebywa ponad 56 tysięcy przesiedleńców.

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W Taiz ceny towarów pierwszej potrzeby wzrosły od trzech do pięciu razy. W raporcie odnotowano także 28 nowych lub ponownie utworzonych miejsc zamieszkania dla 21 273 osób, bez odrębnego zarządzania i wsparcia humanitarnego. Kolejne 74 456 osób mieszkało w 105 lokalizacjach w zachodnich rejonach Taizu, które w tym miesiącu znalazły się pod kontrolą Huti.

System opieki zdrowotnej jest niedofinansowany

Światowa Organizacja Zdrowia finansuje dziewięć mobilnych zespołów medycznych przy zapotrzebowaniu na 30–40, a także cztery stacjonarne centra medyczne przy zapotrzebowaniu na 25–35. Jednocześnie liczba przypadków cholery w pięciu najbardziej dotkniętych prowincjach spadła z 639 w 40. tygodniu epidemiologicznym do 443 w 43. tygodniu. Dla 23 dystryktów o łącznej populacji 2,25 mln osób WHO uznała za priorytet otrzymanie jednej dawki doustnej szczepionki przeciw cholerze.

Dostawy pomocy humanitarnej utrudniły ograniczenia dostępu, przez które odwołano loty do Sany zaplanowane na 29 października i 3 listopada. Z 31 mln dolarów potrzebnych na 90-dniowy plan reagowania humanitarnego WHO otrzymała 3,7 mln. W raporcie za krytyczne niezaspokojone potrzeby uznano system kierowania pacjentów, placówkę chirurgiczną drugiego poziomu, rozszerzenie możliwości intensywnej terapii, w tym zapewnienie paliwa dla 77 placówek medycznych, oraz rehabilitację po wypisie.

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