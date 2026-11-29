Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, walcząca z Huti, wezwała w niedzielę ludność cywilną do ewakuacji z jemeńskiego portu Ras Isa na wybrzeżu Morza Czerwonego. Apel wystosowano ze względów bezpieczeństwa ludzi.

Trasa ewakuacji

Rzecznik koalicji Turki al-Maliki opublikował apel w serwisie społecznościowym X i dodał mapę z wyznaczoną trasą ewakuacji z Ras Isy, informuje Anadolu Agency. Nie podał innych szczegółów dotyczących apelu.

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Rosnące napięcie

Wezwanie do ewakuacji pojawiło się w czasie wzrostu napięcia militarnego w Jemenie między uznawanym na arenie międzynarodowej rządem kraju a Huti. Jednocześnie Huti nadal przeprowadzają ataki dronami i rakietami na Arabię Saudyjską. Agencja nie sprecyzowała, kiedy dokładnie ma odbyć się ewakuacja ani kogo obejmuje.

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