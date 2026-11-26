W Jemenie Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża zorganizował pierwszą od lipca wymianę szczątków osób zabitych w walkach między rządem kraju a Huti. Operacja trwała od 24 do 26 listopada: szczątki transportowano z kontrolowanego przez Huti Dhamaru do kontrolowanej przez rząd prowincji Lahidż, a także z Lahidżu do Sany, informuje Anadolu Agency.

Komitet nie sprecyzował liczby przekazanych szczątków, zaznaczając, że zostaną one zidentyfikowane przez odpowiednie organy. Wymianę przeprowadzono na prośbę obu stron konfliktu. Operacja odbyła się po podpisaniu przez strony w Maskacie w grudniu 2025 roku wspólnej deklaracji dotyczącej postępowania ze szczątkami zabitych z zachowaniem ich godności.

Walki w pobliżu Sany

Tymczasem jemeńska armia poinformowała o starciach z Huti w rejonie Mahzam-Mas w dystrykcie Madżzar na północy prowincji Marib — około 80 kilometrów od Sany. To pierwszy przypadek, gdy wojsko sprecyzowało odległość od jednego z frontów do stolicy po nasileniu walk w lipcu.

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Armia poinformowała również o starciach na południowy wschód od miasta Al-Hazm w północnej prowincji Al-Dżauf oraz o nalotach na pozycje Huti w prowincji Taiz. Przedstawiciel jemeńskich sił zbrojnych oświadczył, że wojska rządowe, wspierane przez Ludowy Ruch Oporu, przeprowadziły 767 operacji rażenia celów, w tym 30 nalotów, 665 uderzeń artyleryjskich, 39 uderzeń dronami i 33 uderzenia z wyrzutni rakietowych.

Straty od sierpnia

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że od sierpnia do 23 listopada w wyniku eskalacji działań zbrojnych w Jemenie zginęło 2 361 osób, a kolejne 10 982 zostały ranne. Łącznie daje to 13 343 zabitych i rannych. WHO nie sprecyzowała, czy dane te obejmują ludność cywilną, wojskowych czy obie kategorie.

W tygodniu od 17 do 23 listopada organizacja odnotowała 101 zabitych i 463 rannych. Najwięcej strat w tym okresie było w Maribie — 60 zabitych i 335 rannych.

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