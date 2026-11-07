Huti poinformowali, że seria uderzeń w wieś asz-Szarija na północ od stolicy Jemenu, Sany, zabiła co najmniej 27 osób, a około 30 kolejnych zostało rannych. Rzecznik ministerstwa zdrowia z siedzibą w Sanie, Anis al-Asbahi, przekazał, że większość poszkodowanych stanowiły kobiety i dzieci.

Jak informuje Al Jazeera, ruch Huti, znany także jako Ansar Allah, oskarżył o przeprowadzenie uderzeń koalicję pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, która wspiera siły rządowe Jemenu. Przewodniczący Najwyższej Rady Politycznej Huti Mahdi al-Maszat oświadczył, że ugrupowanie zemści się za atak. Arabia Saudyjska i rząd Jemenu nie skomentowały doniesień o uderzeniach, a Al Jazeera nie zdołała niezależnie zweryfikować tych informacji.

Walki w Maribie i Al-Dżaufie

Tymczasem jemeńskie siły rządowe oświadczyły, że przy wsparciu lotnictwa bojowego i dronów odparły ofensywę Huti w prowincji Marib po kilkugodzinnych walkach. Według ich twierdzeń wojsko zniszczyło umocnienia i sprzęt wojskowy przeciwnika.

Siły rządowe poinformowały również o postępach na obszarach prowincji Al-Dżauf kontrolowanych przez Huti. Walki trwały tam trzeci dzień w ramach operacji „Świt Jemenu”, rozpoczętej ponad miesiąc temu przez uznawany międzynarodowo rząd w celu odzyskania terytoriów kontrolowanych przez Huti.

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Wzajemne oskarżenia

Rzecznik sił rządowych, pułkownik Madżed an-Nazili, oświadczył, że armia przeprowadziła 875 ataków na pozycje Huti, zneutralizowała około 130 dowódców i bojowników ugrupowania, a także zniszczyła lub unieruchomiła 50 pojazdów i wyrzutni rakietowych. Al Jazeera nie zdołała niezależnie zweryfikować tych twierdzeń.

Dzień wcześniej Huti i rząd Jemenu również wzajemnie oskarżali się o atak na targ w Taiz, w którym zginęli cywile. Huti oświadczyli, że w ciągu dwóch dni w wyniku saudyjskich nalotów zginęło 55 cywilów, podczas gdy przedstawiciele rządu przypisali Huti odpowiedzialność za większość ofiar.

Osobno Huti poinformowali o sześciu atakach z użyciem rakiet balistycznych i manewrujących oraz dronów na cele w Arabii Saudyjskiej i jemeńskich prowincjach Al-Dżauf i Marib. Rzecznik koalicji Turki al-Maliki przekazał, że nad regionem Rijadu zestrzelono balistyczną rakietę Huti.

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