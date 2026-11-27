W jemeńskiej prowincji Taiz rządowe Biuro ds. Oblężenia oświadczyło, że od 10 sierpnia do 17 listopada w wyniku ostrzału i ognia snajperskiego Huti zginęły 42 kobiety i dziewczęta, a kolejne 161 zostało rannych. Urząd poinformował także o przymusowym przesiedleniu dziesiątek tysięcy kobiet na tle trwającej eskalacji militarnej.

Biuro przypisało Huti odpowiedzialność za naruszenia wobec kobiet i dziewcząt, w tym za bezpośredni ostrzał, ataki snajperskie i zabójstwa. Dane te stanowią oświadczenie organu rządowego Taizu.

Uderzenia w Taizie i Al-Dżaufie

Według Anadolu Agency, 27 listopada armia jemeńska poinformowała, że jej lotnictwo uderzyło w pozycje Huti na górze Dahik, na froncie Al-Akrud w południowej części Taizu. Wojsko nie podało informacji o skutkach nalotu.

Front Al-Akrud ma znaczenie strategiczne ze względu na bliskość południowego wjazdu do Taizu i góry Sabir, z której widoczna jest znaczna część miasta. Oficjalna wojskowa strona internetowa September Net poinformowała także o uderzeniach dronów sił rządowych w pojazdy Huti na kilku frontach w północnej prowincji Al-Dżauf. Nie podano informacji o skutkach tych uderzeń.

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Jednocześnie Huti oskarżyli Arabię Saudyjską o naloty w prowincjach Taiz, Al-Hudajda i Saada. Anadolu Agency przedstawiła to jako oświadczenie ugrupowania.

Śmierć policjanta w Lahidżu

W południowo-zachodniej prowincji Lahidż od odniesionych ran zmarł komendant policji Green City, kapitan Awas Mohammed Iskandar. Według lokalnych źródeł, na które powołał się niezależny portal Al-Masdar Online, został ranny 24 listopada podczas wybuchu wymierzonego w jego patrol w rejonie Al-Fajusz.

Okoliczności wybuchu oraz tożsamość osób w niego zaangażowanych pozostają nieustalone. Według agencji walki między siłami rządowymi Jemenu a Huti nasiliły się od lipca, w tym w prowincjach Taiz, Lahidż i Marib.

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