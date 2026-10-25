Jemeńskie siły bezpieczeństwa w prowincji Szabwa zatrzymały 13 domniemanych członków komórki Huti i przejęły ciężarówkę z bronią, amunicją oraz materiałami wybuchowymi. Według The National o operacji poinformowało biuro gubernatora Szabwy Awada al-Wazira, który stoi również na czele prowincjonalnego komitetu bezpieczeństwa.

Broń dostarczono drogą morską

Według wstępnych ustaleń śledztwa ładunek dostarczono łodzią i przekazano członkom komórki na południowym wybrzeżu Jemenu. W raporcie przedstawionym gubernatorowi stwierdzono, że przesyłka miała następnie zostać przetransportowana dla Huti.

Wśród przejętych przedmiotów były karabiny snajperskie, amunicja, improwizowane ładunki wybuchowe, które władze określiły jako szczególnie niszczycielskie, a także różne rodzaje pocisków. Śledztwo trwa: organy ścigania ustalają okoliczności przemytu, możliwych uczestników szerszej sieci oraz inne osoby zamieszane w sprawę.

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Atak na Siły Szybkiego Reagowania

Przejęcie nastąpiło kilka dni po ataku rakietą balistyczną na bojowników Sił Szybkiego Reagowania w Szabwie. Według biura gubernatora w ataku zginęło 77 osób, a kolejne 195 zostało rannych.

Huti przyznali się do przeprowadzenia ataku, twierdząc, że uderzyli w skupisko sił „saudyjskiego wroga”, którymi rzekomo dowodzili oficerowie Arabii Saudyjskiej. Ugrupowanie twierdziło również, że wśród dziesiątek zabitych i rannych byli saudyjscy wojskowi. Władze Arabii Saudyjskiej nie odpowiedziały niezwłocznie na prośbę o komentarz.

Gubernator Szabwy wezwał jednostki bezpieczeństwa i wojska do zwiększenia gotowości, nadzoru i kontroli na trasach lądowych oraz morskich, a także do poprawy koordynacji i wymiany danych wywiadowczych, aby zapobiegać kolejnym próbom przemytu i infiltracji.

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