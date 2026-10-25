W stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, we wczesnych godzinach niedzieli, 25 października, rozległy się trzy eksplozje. Stało się to w dniu, w którym międzynarodowy port lotniczy im. Króla Chalida miał wznowić ruch lotniczy po dwutygodniowym zamknięciu z powodu powtarzających się ataków jemeńskich Huti.

Jak podaje Channel NewsAsia, dziennikarz AFP słyszał eksplozje w mieście. Mieszkańcy Rijadu otrzymali ostrzeżenia o wrogim zagrożeniu z powietrza z wezwaniem do pozostania w bezpiecznym miejscu.

Oświadczenie koalicji o przechwyceniach

Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, walcząca z Huti, oświadczyła, że przechwyciła i zniszczyła pocisk balistyczny wystrzelony w kierunku Rijadu. Podała również, że w rejonie stolicy zestrzelono dwa drony.

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Huti oświadczyli poprzedniego dnia, że w ciągu 24 godzin zaatakowali trzy saudyjskie lotniska, w tym w Rijadzie, a także obiekty energetyczne, rurociąg i bazę lotniczą. Saudyjska obrona cywilna informowała, że po przechwyceniu dwóch pocisków reagowała na spadające odłamki w regionach Mekki i Medyny. Huti zaprzeczyli, że zaatakowali te miasta.

Lotnisko wznawia działalność

Lotnisko w Rijadzie wcześniej informowało, że loty mają zostać wznowione w niedzielę. Serwis śledzenia lotów Flight Radar odnotował wczesnym rankiem odlot samolotu. Jednocześnie rzecznik wojskowy Huti Jahja Sari oświadczył, że lotnisko pozostaje niebezpieczne i jest celem wojskowym dla ich sił, ostrzegając linie lotnicze, personel i pasażerów przed korzystaniem z niego.

W tym miesiącu w wyniku jednego z ataków na lotnisko zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych, według tego medium. Był to najkrwawszy atak w królestwie od ponad dekady.

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