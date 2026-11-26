Jak informuje Cyprus Mail, 72-letnia Palestynka Fadha Wadha zginęła w nocnej strzelaninie w Jerychu na okupowanym Zachodnim Brzegu. Świadkowie i palestyńscy urzędnicy oświadczyli, że izraelscy osadnicy ostrzeliwali okolicę.

Relacje mieszkańców

Według naocznych świadków grupa osadników zaczęła strzelać w pobliżu domu Wadhy. Palestyńscy mieszkańcy w odpowiedzi rzucali kamieniami, aby się bronić. Później, jak twierdzą świadkowie, przybyli inni osadnicy i otworzyli ogień do palestyńskich domów.

Krewny zmarłej Ahmed Aref powiedział, że kula trafiła Wadhę w głowę, gdy stała przed swoim domem. Podczas pogrzebu żona jej syna, Naama Fidhat, powiedziała, że po pojawieniu się osadników w okolicy mieszkańcy byli stale atakowani.

Rany i zatrzymanie syna

Syn zmarłej, Arafat, przyjechał do domu, gdy usłyszał o zranieniu matki. Jego żona Naama Fidhat oświadczyła, że był w stanie szoku i przypadkowo uderzył samochodem w auto osadnika zaparkowane na podjeździe. Według świadków w pojeździe nikogo nie było.

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Po tym osadnicy zaczęli strzelać i ranili kilka osób, w tym Arafata w tułów, twierdzą naoczni świadkowie. Fidhat powiedziała, że karetkę, którą jej mąż był przewożony do szpitala w Ramallah, zatrzymali izraelscy wojskowi i go zatrzymali. Według niej rano wojskowi zatrzymali także jej syna, wnuka Fadhy Wadhy.

Wersja izraelskiego wojska

Izraelskie wojsko nie skomentowało śmierci kobiety, ale poinformowało o incydencie, podczas którego samochód z Palestyńczykami rzekomo przyspieszył w kierunku izraelskiego pojazdu i uderzył w niego. Według wersji wojska Palestyńczycy wysiedli z samochodu i zaatakowali Izraelczyków, po czym ci otworzyli ogień. Wojsko poinformowało o poszkodowanych po obu stronach.

Około dwa tygodnie temu osadnicy zamieszkali w domach w rejonie Duyuk al-Tahta na obrzeżach Jerycha. Rada Binyamin, reprezentująca osadników w tej okolicy, oświadczyła, że kupiła osiem domów od Palestyńczyków. Gubernator Jerycha Hussein Hamayel wcześniej oświadczył, że ziemi nie można było legalnie kupić, ponieważ należy do państwa.

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