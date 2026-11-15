Na Starym Mieście w Jerozolimie w Izraelu trwa projekt dostosowania ulicy w Dzielnicy Chrześcijańskiej dla osób na wózkach inwalidzkich i rodziców z wózkami dziecięcymi. Droga pochodzi z około 135 roku n.e., kiedy miasto pod panowaniem rzymskim nosiło nazwę Aelia Capitolina. Prace zakładają zachowanie oryginalnej kamiennej nawierzchni, informuje Jerusalem Post.

Jak zostanie urządzona ulica

Projekt realizują Ministerstwo ds. Jerozolimy, departament dostępności gminy Jerozolima, Izraelski Urząd Starożytności oraz spółka East Jerusalem Development Ltd. Prace są wykonywane z uwzględnieniem lokalnego ukształtowania terenu i przy udziale konsultantów ds. dostępności. Planowana jest także wymiana podziemnych sieci wodociągowych i elektrycznych.

Eksperci Izraelskiego Urzędu Starożytności udokumentowali 50 kamieni rzymskiej nawierzchni. Około połowę z nich oceniono jako będące w trudnym stanie z punktu widzenia konserwacji. Starożytna nawierzchnia zostanie całkowicie rozebrana: każdy kamień zostanie ponumerowany, zmierzony i udokumentowany przed demontażem. Po ocenie stanu specjaliści określą, które kamienie wrócą na ulicę, a które pozostaną w magazynie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zachowanie historycznej nawierzchni

Oryginalna rzymska nawierzchnia zostanie ponownie ułożona po wschodniej stronie ulicy pasem o szerokości około półtora metra. Zachodnia część zostanie pokryta równą nawierzchnią odpowiednią dla poruszania się na wózkach inwalidzkich. Podczas prac będą również odnawiane fasady budynków, zadaszenia i połączenia z przyległymi ulicami.

Pierwsze prace przy rzymskiej nawierzchni tej ulicy przeprowadzono w 1977 roku w ramach modernizacji infrastruktury i rynku Starego Miasta. Wówczas archeolodzy odkryli na głębokości około 60 centymetrów pozostałości drogi z okresu bizantyjskiego, które powiązali ze średniowieczną ulicą Patriarchalną. Kamienie te podniesiono do współczesnego poziomu drogi i włączono do jej nawierzchni.

Według uczestników projektu na Starym Mieście udostępniono już około sześciu kilometrów zaułków na obszarze około jednego kilometra kwadratowego w obrębie murów miejskich.

Czytaj nas na