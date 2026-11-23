W Brukseli w Belgii unijna platforma edukacyjna EU Academy nie działała w poniedziałek z powodu szerszego cyberataku na Komisję Europejską. Platforma jest centrum edukacyjnym oferującym kursy i seminaria przygotowywane przez instytucje UE, informuje Channel NewsAsia. O cyberataku na Komisję poinformowano w ubiegłym tygodniu.

Wyciek danych użytkowników

Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier oświadczył, że EU Academy ucierpiała w ramach wykrytej kampanii cybernetycznej przeciwko Komisji. Według niego incydent doprowadził do wycieku danych osobowych użytkowników platformy.

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Użytkownicy EU Academy zostali poinformowani o incydencie za pośrednictwem strony internetowej platformy w poniedziałek. W momencie oświadczenia rzecznika platforma pozostawała niedostępna.

Śledztwo trwa

Komisja Europejska kontynuuje śledztwo, aby ustalić, kto stoi za cyberatakiem. Regnier podkreślił, że Komisja nie może obecnie ujawnić informacji o osobach, które mogły być zaangażowane w incydent.

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