W UE liczba zakażeń krwi wywołanych przez oporną na leczenie bakterię Klebsiella pneumoniae wzrosła o 72% w latach 2019–2025. To znacząco oddala UE od celu, jakim jest obniżenie tego wskaźnika o 5% do 2030 roku, podaje Politico, powołując się na dane Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Oporność na antybiotyki

Zakażenia związane z tą bakterią stanowią poważne zagrożenie dla pacjentów w szpitalach. Ich śmiertelność zwykle wynosi od 40% do 70%. Niektóre szczepy Klebsiella pneumoniae nabywają oporności na niemal wszystkie antybiotyki, w tym także na nowe leki, i mogą powodować ciężkie choroby oraz śmierć.

Christian Giske, kierujący działaniami przeciwko takim zakażeniom w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, uznał dane dotyczące opornej na leczenie Klebsiella pneumoniae za największy problem wśród zebranych w ubiegłym roku informacji o lekoopornych bakteriach w Europie. Szacuje się, że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe powoduje co roku 35 tys. zgonów w krajach UE, Islandii i Norwegii.

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Profilaktyka w szpitalach

Centrum wezwało do wzmocnienia kontroli zakażeń w placówkach medycznych, ponieważ bakteria przenosi się między pacjentami. Chodzi w szczególności o dokładną higienę rąk, właściwe stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz skuteczne czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń.

Jednocześnie krajom UE udało się zmniejszyć liczbę zakażeń krwi wywołanych przez metycylinoopornego gronkowca złocistego: w 2025 roku było ich o 19% mniej niż w 2019 roku. Przekroczyło to cel zakładający redukcję o 15% do 2030 roku. Jednak liczba przypadków lekoopornych zakażeń wywołanych przez pałeczkę okrężnicy wzrosła w tym samym okresie o 16,4%, zamiast planowanego spadku o 10%.

Zużycie antybiotyków w UE w latach 2019–2025 zmniejszyło się o 5%, chociaż cel do 2030 roku zakłada spadek o 20%. Udział antybiotyków spełniających kryteria Światowej Organizacji Zdrowia osiągnął w 2025 roku 62,5%, przy docelowym poziomie co najmniej 65%.

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