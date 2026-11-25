W Unii Europejskiej w 2025 roku wzrosła częstość zakażeń krwi wywołanych przez trzy rodzaje bakterii opornych na antybiotyki, choć ogólne zużycie antybiotyków spadło. Jak informuje News-Medical, UE osiągnęła tylko jeden z pięciu celów dotyczących zużycia antybiotyków i oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, wyznaczonych na 2030 rok.

Zużycie antybiotyków spadło

W 2025 roku całkowite zużycie antybiotyków w UE było o 6,9% niższe niż rok wcześniej. Jednocześnie było ono tylko o 5% niższe od poziomu z 2019 roku, podczas gdy cel UE zakłada redukcję o 20% do 2030 roku.

Udział antybiotyków z grupy Access według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia wzrósł z 61,5% w 2024 roku do 62,5% w 2025 roku. Cel wynosi co najmniej 65%. Dziewięć państw UE osiągnęło ten poziom w 2025 roku, a osiem utrzymuje go od 2019 roku.

Wskaźniki oporności wzrosły

Częstość zakażeń krwi wywołanych przez metycylinoopornego gronkowca złocistego wzrosła z 4,50 do 4,56 przypadku na 100 tys. mieszkańców. Mimo to pozostawała o 19% niższa niż w 2019 roku i nie przekroczyła docelowego progu na 2030 rok, wynoszącego 4,79 przypadku na 100 tys. mieszkańców.

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Częstość zakażeń wywołanych przez pałeczkę okrężnicy oporną na cefalosporyny trzeciej generacji wzrosła z 11,08 do 12,13 przypadku na 100 tys. mieszkańców. To o 16,4% więcej niż poziom bazowy z 2019 roku i więcej niż cel wynoszący 9,38 przypadku.

Zakażenia wywołane przez Klebsiella pneumoniae oporną na karbapenemy wzrosły z 3,50 do 3,75 przypadku na 100 tys. mieszkańców. Od 2019 roku ich częstość zwiększyła się o 72%, chociaż cel UE zakłada spadek o 5%.

Autorzy badania podkreślają potrzebę wzmocnienia kontroli zakażeń w szpitalach, w tym przestrzegania higieny rąk, sprzątania, badań przesiewowych i izolacji pacjentów. Wzywają również do wdrażania programów racjonalnego stosowania antybiotyków, obejmujących właściwą diagnostykę, wybór leku, dawkowanie i czas leczenia.

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