W 2025 roku pożary lasów w Unii Europejskiej objęły 1 079 538 hektarów. Według raportu Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej sezon ten był najbardziej intensywny w Europie od początku obserwacji. Jak informuje Anadolu Agency, powierzchnia spalonych terenów była ponad dwukrotnie większa od średniej z 18 lat, wynoszącej 364 885 hektarów.

Szczyt przypadł na sierpień

Około połowy całkowitej powierzchni objętej ogniem w UE przypadło na pierwsze trzy tygodnie sierpnia. Kraje zachodniej części basenu Morza Śródziemnego odpowiadały za 52% spalonej powierzchni w Unii Europejskiej. Hiszpania i Portugalia łącznie odpowiadały za 63% całości.

Dane z 46 krajów i terytoriów

Europejski System Informacji o Pożarach Lasów, zarządzany przez Wspólne Centrum Badawcze, odnotował 23 180 pożarów w 46 krajach i terytoriach Europy, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Objęły one łącznie 2 242 195 hektarów — o 20% więcej niż w 2024 roku i niemal 2,5 raza więcej niż w 2023 roku.

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Dane krajowe z 35 krajów i terytoriów wskazują, że w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i Grecji pożarów było mniej niż zwykle, lecz objęły one większe obszary. W dziewięciu krajach, w tym w Niemczech, Niderlandach i Norwegii, zarówno liczba pożarów, jak i spalona powierzchnia przekroczyły średnią z dziesięciu lat. Jednocześnie Estonia odnotowała najspokojniejszy sezon pożarowy od rozpoczęcia raportowania w 2000 roku.

W Wielkiej Brytanii w marcu zarejestrowano 220 pożarów lasów. W Niderlandach 5 kwietnia poziom zagrożenia pożarowego osiągnął najwyższy poziom, a w Szwecji wysoki poziom zagrożenia odnotowano już 3 kwietnia.

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