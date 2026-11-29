W UE od niedzieli zaczęły obowiązywać nowe wymogi Euro 7 dla samochodów, które po raz pierwszy regulują emisje cząstek powstających w wyniku zużycia hamulców i opon, a także ustanawiają minimalne wymogi dotyczące parametrów i trwałości baterii trakcyjnych. Jak informuje Euronews, przepisy nie zaostrzają obowiązujących norm Euro 6 dotyczących emisji z rur wydechowych.

Limity dla hamulców i testy opon

Komisja Europejska ocenia emisje z opon jako główne źródło mikroplastiku trafiającego do środowiska. Jednocześnie zużycie hamulców i opon może w najbliższej przyszłości stanowić do 90% wszystkich cząstek wytwarzanych przez transport samochodowy.

Dla samochodów z konwencjonalnymi hamulcami ustalono limit emisji pyłu drobnocząsteczkowego na poziomie 7 mg na kilometr. Dla modeli w pełni elektrycznych limit wynosi 3 mg na kilometr. W takich autach często stosuje się systemy odzyskiwania energii, które zmniejszają potrzebę używania konwencjonalnych hamulców.

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Rozporządzenie przewiduje również specjalne badania służące do pomiaru emisji wynikających ze zużycia opon. Oczekuje się, że zachęci to producentów do stosowania nowych materiałów i zwiększania trwałości opon.

Wymogi dotyczące baterii i paszport środowiskowy

Producenci pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug-in będą musieli zapewnić minimalne wskaźniki działania baterii trakcyjnych. Do czasu osiągnięcia przez pojazd pięciu lat użytkowania lub przebiegu 100 tys. kilometrów bateria ma zachować co najmniej 80% pierwotnych parametrów. Do ośmiu lat lub 160 tys. kilometrów wskaźnik ten ma wynosić nie mniej niż 72%.

Euro 7 wprowadza również środowiskowy paszport pojazdu. Użytkownicy mają mieć w nim dostęp do danych o emisjach CO2, zużyciu paliwa i energii elektrycznej, żywotności baterii oraz zasięgu w trybie elektrycznym. Nowe wymogi mogą zwiększyć cenę samochodów ze względu na systemy monitorowania i dodatkowe wyposażenie.

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