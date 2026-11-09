Naukowcy przeanalizowali 9 tys. organicznych wyników wyszukiwania Google w 30 krajach Europy i ustalili, że 36,3% linków do platform umożliwiających zakup leków prowadziło do sprzedawców bez uznanego legalnego zezwolenia. Badanie objęło 27 państw UE, a także Norwegię, Szwajcarię i Wielką Brytanię.

Jak podaje News-Medical, spośród 9 tys. wyników 3839 linków, czyli 42,6%, kierowało użytkowników na detaliczne platformy sprzedaży leków. Z nich 63,7% prowadziło do legalnych aptek, a 36,3% — do nielegalnych sprzedawców. Autorzy sprawdzali licencje, oficjalne logotypy weryfikacyjne, krajowe rejestry aptek oraz bazy danych oszukańczych stron internetowych.

Odsetek nielegalnych linków zależał od leku

Odsetek linków do nielegalnych sprzedawców znacznie różnił się w zależności od rodzaju leku. Dla paracetamolu wynosił 1,4%, a dla ibuprofenu — 5,5%. Jednocześnie nielegalne zasoby stanowiły 55,1% linków dotyczących amoksycyliny, 76,2% — alprazolamu i 77,5% — klonazepamu.

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Ogólnie w przypadku substancji kontrolowanych linki do nielegalnych sprzedawców pojawiały się ponad trzykrotnie częściej niż linki do legalnych aptek. Wśród wszystkich wykrytych linków do nielegalnych sprzedawców 56,6% wiązało się z tak zwanym zatruwaniem wyników wyszukiwania — manipulacją, w której przejęte strony internetowe osób trzecich przekierowują odwiedzających na domeny nielegalnych aptek.

Związek z zasadami sprzedaży online

Zapytania wyszukiwawcze zbierano od marca 2023 roku do kwietnia 2024 roku, wykorzystując przetłumaczone na główne języki odpowiednich krajów frazy służące do zakupu sześciu aktywnych składników farmaceutycznych. Reklamy oraz spersonalizowane wyniki nie zostały uwzględnione w próbie.

W krajach, w których dozwolona jest sprzedaż online zarówno leków na receptę, jak i leków dostępnych bez recepty, w pierwszej dziesiątce wyników było około 69% mniej linków do nielegalnych sprzedawców niż w krajach z zakazem sprzedaży online. Autorzy podkreślili jednak, że obserwacyjny charakter badania nie pozwala ustalić związku przyczynowo-skutkowego. W Chorwacji i Grecji nielegalni sprzedawcy przeważali nad legalnymi aptekami wśród pierwszych dziesięciu wyników, a na Cyprze badacze nie znaleźli linków do legalnych aptek. Jednocześnie Szwecja i Norwegia, gdzie dozwolona jest sprzedaż online leków na receptę, miały najwyższy ogólny odsetek linków do nielegalnych sprzedawców.

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