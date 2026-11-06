W 22 z 24 europejskich państw objętych analizą Agencji UE ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) roczne inwestycje w sieci elektroenergetyczne w 2025 roku były wyższe niż w 2019 roku. Średnio wzrost wyniósł 155%, informuje OilPrice, powołując się na raport monitorujący ACER „Rozwój infrastruktury energetycznej w Europie 2026”.

Największy wzrost w Niemczech

Największy wzrost nakładów na infrastrukturę sieciową odnotowano w Niemczech — o 505% w porównaniu z 2019 rokiem. W Grecji inwestycje wzrosły o 327%, a w Szwecji o 310%.

Tylko Luksemburg i Norwegia wydały w 2025 roku na sieci elektroenergetyczne mniej niż w 2019 roku. Łącznie ACER przeanalizowała dane z 24 krajów.

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Plany do 2030 roku

Według szacunków regulatora 15 z 18 krajów, czyli 83%, oczekuje dalszego wzrostu inwestycji w 2030 roku w porównaniu z 2025 rokiem. Średnio prognozują one wzrost o 134%. Największego wzrostu oczekuje się w Niderlandach, gdzie inwestycje mogą wzrosnąć niemal pięciokrotnie względem poziomu z 2025 roku.

Estonia, Łotwa i Cypr są jedynymi państwami UE prognozującymi spadek takich wydatków. Jednocześnie ACER wezwała do ostrożnej oceny tych prognoz z powodu wielokrotnych opóźnień i przesunięć projektów rozwoju sieci przesyłowych.

Według szacunków Komisji Europejskiej, aby zaspokoić potrzeby sieci elektroenergetycznych do 2050 roku, konieczne będzie od 2 bln do 2,3 bln euro. Do końca dekady UE będzie potrzebować 584 mld euro inwestycji: około 40% sieci dystrybucyjnych w bloku ma ponad 40 lat, a przepustowość linii transgranicznych ma zostać podwojona do 2030 roku.

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