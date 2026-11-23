W Europie, w tym w zakładzie przemysłowym w Niemczech, wysokie ceny energii elektrycznej już wpływają na produkcję. Kontrakty na dostawy energii elektrycznej na każdy z kolejnych trzech miesięcy są notowane na poziomie około 200 euro za megawatogodzinę — około dwukrotnie wyższym niż zeszłej zimy, informuje The Japan Times. Publikacja wskazuje gwałtowny wzrost cen gazu ziemnego jako główną przyczynę podwyżki.

Wstrzymania produkcji

W hucie stali w Niemczech coraz częściej zdarzają się godziny, w których produkcja stali jest zbyt kosztowna. Kierownik zakładu Uwe Reineke dwa razy dziennie otrzymuje e-maile z cenami energii elektrycznej na następny dzień. Na podstawie tych danych zakład określa, w których godzinach może sobie pozwolić na pracę.

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Jesienią przedsiębiorstwo należące do włoskiej grupy Feralpi wielokrotnie wstrzymywało produkcję z powodu wysokich kosztów energii elektrycznej, choć miało zamówienia do realizacji.

Sytuacja na rynku hurtowym

Według oceny The Japan Times sytuacja wskazuje na początek drugiego dużego kryzysu energetycznego w Europie w ciągu niespełna pięciu lat. Kryzys już ujawnia się na hurtowych rynkach energii elektrycznej i może później wpłynąć na konsumentów.

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